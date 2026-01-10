DE
EHC Kloten – Genf-Servette 1:3
Saarijärvi orchestriert brillanten Shorthander

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir die Highlights der Partie EHC Kloten – Genf-Servette (1:3).
Publiziert: vor 15 Minuten
Die Eishockey-Highlights vom 10. Januar
