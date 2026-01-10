DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Eishockey
National League
NL: Die Highlights der Partie EHC Kloten – Genf-Servette (1:3)
EHC Kloten – Genf-Servette 1:3
Saarijärvi orchestriert brillanten Shorthander
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir die Highlights der Partie EHC Kloten – Genf-Servette (1:3).
Publiziert: vor 15 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 10. Januar
4:20
EV Zug – ZSC Lions 2:3 n.V.
Kurioses Grant-Doppelpack sichert ZSC den Sieg
2:27
EHC Kloten – Genf-Servette 1:3
Saarijärvi orchestriert brillanten Shorthander
4:13
SCL Tigers – HC Davos 3:1
Riikola liefert sich die eigene Vorlage
3:05
Lausanne HC – Fribourg 0:4
Das Tornetz liefert bei Walser-Goal den Assist
2:57
EHC Biel – SC Bern 1:2
Alge und Merelä mit dem perfekten Konter
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen