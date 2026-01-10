DE
EHC Biel – SC Bern 1:2
Alge und Merelä mit dem perfekten Konter

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie EHC Biel – SC Bern (1:2).
Publiziert: vor 21 Minuten
Aktualisiert: vor 5 Minuten
Die Eishockey-Highlights vom 10. Januar
