ZSC Lions
Grosszügiges Entgelt, top moderne Infrastruktur, eine Klubführung, die für Kontinuität und die Möglichkeit sorgt, jedes Jahr den «Chübel» zu holen. Und das alles am Puls der Schweiz.
Fribourg
Fondue à go go. Eine prächtig modernisierte Arena, die immer voll ist. Ein Trainer von internationalem Renommee. Die Chance, Geschichte zu schreiben. Und wenns wieder nicht klappt mit dem ersten Titel? Einfach weiterträumen.
Lausanne
Eine der schönsten, bestgelegenen Städte der Welt, ein modernes Stadion und die Möglichkeit, jedes Jahr Vizemeister zu werden.
Davos
Nebelfreie Zone, schöne Bergwelt, die im Winter aber nur bewandert und bewundert werden darf, weil: verbotener Risikosport. Und für Weihnachts-Familienfeste – oder Leistungstiefs – dient ein Hockey-Fest (aka Spengler Cup) als Ausrede. Heimeligstes Stadion.
Genf
Multikulturell und mondän, eine vibrierende Metropole mit Seelage und einem spektakulären Blick auf den Mont Blanc. Wenn nur das Stadion nicht wäre.
Zug
Ob in Zug oder Ägeri, die Seelage ist garantiert, Zürich ist dank erstklassiger Verbindungen nur ein Katzensprung entfernt. Bezüglich Infrastruktur 1A.
Lugano
Palmen, ein wunderbarer See, die Metropole Mailand ist nah. Doch sportlich dreht man sich seit dem letzten Titel 2006 im Kreis und die Arena ist schon lange nicht mehr modern.
Bern
Permanente Wechsel bei den Führungskräften, toxisches Klima, Druck ohne Ende und ein abgetakeltes Stadion. Dafür ist die Stadt gemütlich, man hat nach Köln das grösste Publikum Europas und der Klub ist ambitioniert.
SCRJ Lakers
Talentschmiede für anderswo Übergangene, Auffangbecken für Talentierte, die anderswo unglücklich sind. Unschlagbar: Alles Wichtige in Gehdistanz, vom Arbeitsplatz Aussicht auf See und Zoo.
Biel
Wer es familiärer mag und den Charme einer zweisprachigen Stadt zu schätzen weiss, ist in Biel gut aufgehoben. Wobei etliche Spieler im einen Katzensprung entfernten Kanton Solothurn wohnen.
SCL Tigers
Können nicht mit den besten Löhnen punkten, aber mit einer inzwischen beachtlichen Infrastruktur, einem trendigen Trainer und der Aussicht auf viel Eiszeit. Umrahmt von Natur und Kühen.
Kloten
Oft eine Wundertüte, was das Sportliche betrifft. Punktet bei Vertragsverhandlungen mit Verantwortung, Eiszeit, Stadion im idyllischen Wald und Flughafen-Nähe statt hoch dotierten Rentenverträgen.
Ambri
Die nördlichste Eishalle südlich der Alpen ist ein Schmuckkästlein, als Wohnort ist Ambri aber nur etwas für Liebhaber, die nicht aufs Geld schauen müssen.
Ajoie
Die sportlichen Möglichkeiten sind arg beschränkt, dabei wäre es im Pruntruter Zipfel doch so schön. Etwas für Eremiten, Fischer oder Planwagenfanatiker.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Lausanne HC
11
26
27
2
HC Davos
10
21
26
3
HC Fribourg-Gottéron
10
14
21
4
SC Rapperswil-Jona Lakers
10
9
20
5
Genève-Servette HC
10
-5
20
6
EV Zug
10
1
17
7
ZSC Lions
10
6
17
8
EHC Kloten
11
-6
12
9
EHC Biel
9
-5
11
10
SCL Tigers
10
-9
11
11
SC Bern
9
-10
8
12
HC Lugano
10
-9
8
13
HC Ambri-Piotta
10
-15
7
14
HC Ajoie
10
-18
5