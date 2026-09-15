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Kurz vor Saisonstart
Der EHC Basel holt drei Spieler aus der National League

Drei National-League-Spieler wechseln kurz vor Saisonauftakt zum EHC Basel – zwei davon auf Leihbasis.
Publiziert: 16:08 Uhr
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Berns Daniels Serkins war schon auf Leihe in Olten, wechselt nun aber noch vor dem ersten Pflichtspiel weiter nach Basel.
Foto: Pius Koller
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Der EHC Basel verstärkt sich mit drei Spielern aus der National League. Robin Bisig (21) von den Lakers und der Lette Daniels Serkins (19) vom SC Bern kommen mit einer B-Lizenz per Leihe. Alessio Guignard (20) von Fribourg wechselt permanent zum Swiss-League-Klub. 

Verteidiger Bisig kam in den letzten zwei Saisons insgesamt zehnmal für Rappi zum Einsatz, verbrachte grosse Teile der beiden Spielzeiten aber auf Leihbasis bei Winterthur.

Angreifer Serkins kommt bisher auf zwei Auftritte in der höchsten Liga für den SCB und lief in der abgelaufenen Saison bereits neunmal für die Basler auf. Eigentlich schloss er sich diesen Sommer zunächst dem Ligakonkurrenten Olten an, diese Leihe wurde aber «in Absprache mit dem SC Bern und im Hinblick auf die bestmögliche Entwicklung des Spielers» noch vor Ligastart wieder beendet, wie die Oltner erklären. 

Abwehrspieler Guignard hat noch keine National-League-Erfahrung und verbrachte die letzte Saison zu Teilen leihweise bei Thurgau in der Swiss League (25 Spiele). 

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