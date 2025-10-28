DE
FR
Abonnieren

Kuriose Szene in Altstetten
Rask trifft zweimal den Pfosten statt das Tor

Kuriose Szene in der Swiss Life Arena in Altstetten. ZSC-Rask fährt mit seinem Schuss sauber die ganze Torlinie ab – anstatt zu treffen.
Publiziert: 28.10.2025 um 23:18 Uhr
Teilen
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 28. Oktober
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen