Kuriose Szene in Altstetten Rask trifft zweimal den Pfosten statt das Tor

Kuriose Szene in der Swiss Life Arena in Altstetten. ZSC-Rask fährt mit seinem Schuss sauber die ganze Torlinie ab – anstatt zu treffen.

Publiziert: 28.10.2025 um 23:18 Uhr