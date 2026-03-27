Jiri Felcman könnte längerfristig in Nordamerika bleiben: Der tschechische Stürmer in Diensten der SCL Tigers ist vom NHL-Team Chicago Blackhawks mit einem Entry-Level-Vertrag ausgestattet worden, wie die Emmentaler in einer Mitteilung schreiben. Dieser hat eine Laufdauer von drei Jahren.
Ob der 20-Jährige seine Karriere nach zwei vollständigen Profi-Saisons bei den Tigers tatsächlich in Nordamerika fortsetzen wird, ist noch unklar. In den nächsten beiden Saisons hat Felcman die Möglichkeit zur Rückkehr in die Schweiz, falls er weder in der NHL noch in der AHL eingesetzt wird. Sein Vertrag in Langnau bis 2029 ist weiterhin gültig.
Am Mittwoch ist bekannt geworden, dass Felcman nach dem Saisonende der Tigers den Rest der Spielzeit beim Chicago-Farmteam Rockford IceHogs verbringen wird – der dreifache NL-Saisontorschütze hat dort einen Tryout-Vertrag unterschrieben.
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