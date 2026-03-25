Die SCL Tigers verleihen Stürmer Jiri Felcman bis Saisonende an die Rockford IceHogs in die AHL. Der 20-Jährige, 2023 von den Chicago Blackhawks gedraftet, bleibt ab Sommer aber in Langnau.

Andri Bäggli Redaktion Sport

Die SCL Tigers verleihen bis Ende dieser Saison Stürmer Jiri Felcman in die USA, wie die Emmentaler in einer Medienmitteilung schreiben. Der Tscheche mit Schweizer Lizenz erhält beim AHL-Team Rockford IceHogs einen Professional Tryout Vertrag (PTO). Die IceHogs sind das AHL-Farmteam der Chicago Blackhawks. Das Team aus Rockford spielt in der Central Division, die Qualifikationsphase dauert bis am 18. April. Allerdings stehen die IceHogs momentan nicht auf einem Playoff-Platz.

Die Tigers betonen aber, dass der Vertrag ausschliesslich bis zum Saisonende gilt und keinen Einfluss auf die kommende Spielzeit hat. Felcman wurde 2023 von den Blackhawks in der dritten Runde an 93. Stelle des NHL Entry Draft ausgewählt. In der laufenden Spielzeit schoss er in 52 Qualifikationsspielen drei Tore und lieferte 17 Assists. Der 20-Jährige wird auch in der kommenden Saison das Trikot der Tigers tragen.