Fribourg-Gottéron verstärkt sich für das Heimspiel gegen den EV Zug mit Killian Mottet. Der Stürmer ist aktuell an Swiss-League-Klub Sierre ausgeliehen.

Darum gehts Fribourg-Gottéron holt Killian Mottet für das Heimspiel gegen den EV Zug aus Sierre zurück

Der 35-jährige Stürmer ist an Sierre ausgeliehen und spielt dank einer B-Lizenz für Fribourg

Sörensen und de la Rose sind verletzt, Mottet erzielte für Sierre bereits 19 Punkte in 19 Spielen

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Killian Mottet steht bei Fribourg-Gottéron unter Vertrag, hat für den amtierenden Schweizer Meister aber seit über einem Jahr kein Spiel mehr bestritten. Stattdessen ist er an Ajoie und in dieser Saison an Swiss-League-Klub Sierre ausgeliehen worden.

Nun kehrt er aber nach Fribourg zurück – zumindest für eine Partie: Der 35-Jährige wird Trainer Roger Rönnberg am Donnerstagabend beim Heimspiel gegen den EV Zug dank einer B-Lizenz zur Verfügung stehen, wie der Verein am gleichen Tag mitteilt. Die Rückholaktion ist die Antwort auf eine regelrechte Verletzungswelle, die Fribourg derzeit heimsucht: In der vergangenen Woche sind mit Marcus Sörensen und Jacob de la Rose zwei weitere Stürmer ausgefallen.

Ob Mottet, der für Sierre in dieser Saison in 19 Spielen schon 19 Punkte eingefahren hat, anschliessend in weiteren Fribourg-Spielen zum Einsatz kommt, ist offen.

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