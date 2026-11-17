Die 2:4-Niederlage gegen Kloten am Samstagabend kommt Fribourg-Gottéron noch teurer zu stehen: Der amtierende Schweizer Meister verliert dabei mit Topskorer Marcus Sörensen (34) und Jacob de la Rose (31) zwei Stammkräfte für mehrere Wochen, wie Sportchef Gerd Zenhäusern (54) am Dienstag gegenüber der Westschweizer Zeitung «La Liberté» bestätigt.
«Marcus wird zwischen vier und sechs Wochen lang fehlen», sagt Zenhäusern über Sörensen, mit 25 Punkten immerhin der aktuell viertbeste Skorer der Liga. De la Rose, ebenfalls ein wichtiger Pfeiler des letztjährigen Meisterteams, dürfte nicht vor dem 5. Dezember aufs Eis zurückkehren.
Damit wächst das Fribourger Lazarett weiter an: Zusammen mit Sörensen und de la Rose fallen nicht weniger als acht Stammspieler aus.
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