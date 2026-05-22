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KHL-Titel zum Abschluss
Lions-Meistertrainer beendet Karriere

Der ZSC-Meistertrainer von 2012, Bob Hartley, hat seine Karriere beendet. Zum Abschluss holte er mit Jaroslawl seinen zweiten KHL-Titel.
Publiziert: vor 38 Minuten
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Bob Hartley holte 2012 mit dem ZSC den Meistertitel.
Foto: KEY
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Bob Hartley (65) beendet seine Trainerkarriere. Der ZSC-Meistertrainer von 2012 sagt mit dem KHL-Titel mit Lokomotive Jaroslawl nach seinem ersten Amtsjahr Adieu. Nach dem entscheidenden sechsten Spiel gegen Kasan am Donnerstag erklärt er, dass er in der neuen Saison nicht mehr an der Bande stehen wird. 

Da er 2021 schon mit Awangard Omsk den Titel holte, ist er der erste Kanadier, der die russisch dominierte Kontinentale Hockey-Liga zum zweiten Mal gewinnt. 

Neben der National League und der KHL gewann der Kanadier unter anderem auch den wichtigsten Eishockey-Titel der Welt. Mit den Colorado Avalanche, die er von 1998 bis 2002 coachte, holte er 2001 den Stanley Cup. 

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