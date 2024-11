1/7 Der Verteidiger Calle Andersson wechselte Ende September zum HC Davos. Foto: Pius Koller

Auf einen Blick Calle Andersson beeindruckt beim HCD mit bester Plus-Minus-Bilanz

Der Verteidiger hat Gewicht verloren und seine Ernährung angepasst

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Beim Blick auf die Statistik stellt man (verwundert) fest: Calle Andersson ist jener HCD-Spieler mit der besten Plus-Minus-Bilanz. Der Verteidiger steht bei +10. Würde man die +1 aus den beiden Partien, die er im September noch mit Lugano absolviert hat, ebenfalls berücksichtigen, stünde Andersson bei +11. Ein Topwert noch vor Saison-Halbzeit. Seine Bestmarke datiert aus der Meistersaison 2018/19 beim SCB: +12. Der Schwede mit Schweizer Lizenz könnte sie knacken.

Dabei beginnt Anderssons Saison in Lugano alles andere als rosig. Die ersten beiden Spiele sitzt er überzählig auf der Tribüne. Bereits im Spätsommer hat der Klub ihm verkündet, dass er bloss noch der achte Verteidiger sei. «Ich bin 30, ich brauche Spiele», sei ihm da durch den Kopf gegangen. Dann geht alles ganz schnell: Der HCD angelt sich den Verteidiger, dessen bis 2026 gültiger Vertrag in Lugano aufgelöst wird. «Es waren offene Gespräche mit Hnat (Lugano-Sportchef Domenichelli, die Red.). Der Klub hat diesen Entscheid gefällt. Natürlich hat es mich traurig gemacht», so Andersson, «immerhin startete ich in Lugano meine Karriere.»

Nie an Fähigkeiten gezweifelt

Es ist nicht das erste Mal, dass der zweifache Meister (2017, 2019 mit Bern) einen Kontrakt vorzeitig beendet. Oder beenden muss. Wie 2022 beim SCB. Nach der Chaos-Saison mit verpassten Playoffs werden einige Spieler als Sündenböcke geopfert – Andersson ist einer von ihnen. Der SCB will ihn trotz Vertrag bis 2023 loswerden, Lugano holt den verlorenen Sohn zurück.

Beide Male ist der Verteidiger Opfer von wechselnden Trainern oder Sportchefs geworden. In Lugano unterschreibt er, als Chris McSorley (62, Ka) noch Headcoach ist. Und bei Bern verlängert er 2019 seinen Kontrakt, als noch Alex Chatelain (46) vor Andrew Ebbett (41, Ka) als Sportchef amtet. «So funktioniert dieses Business. Verschiedene Trainer und Sportchefs haben unterschiedliche Vorstellungen.» Andersson hat deshalb nie damit gehadert, seine Verträge nicht zu erfüllen. «Ich zweifelte nie an meinen Fähigkeiten.»

Diese spielt er nun in Davos aus – besser denn je. Mit HCD-Trainer Josh Holden (46, Ka/Sz) habe er sich bereits während des Spengler Cups gut verstanden, «er bereitet uns taktisch sehr gut vor und man weiss genau, was zu tun ist. Man kann einfach nur spielen und muss nicht nachdenken». Als Verstärkungsspieler gewinnt Andersson den Titel. Er bekommt Holdens Vertrauen. Das zahlt sich jetzt aus. Der Viertrunden-Draft (2021, NY Rangers) ist im Powerplay gesetzt. In Lugano dagegen hat er in Überzahl keine Rolle mehr gespielt.

Zudem ist er defensiv sattelfester geworden und läuferisch stärker sowie agiler. Er wirkt frischer. Andersson verrät den Grund für diese sportliche Veränderung: «Ich habe Gewicht verloren. Statt 95 wiege ich nur noch 88 Kilo.» Wie kommts? Andersson, der in seinen jungen Jahren zugegebenermassen einfach auf sein Talent vertraut habe, passt Ernährung und Training an. «Statt Pizza und Pasta kommt mehr Fleisch und Fisch, also mehr Protein auf den Tisch.» Zudem habe ein neuer Personal Trainer im Sommer mit ihm an seiner Fitness gearbeitet. «Ich war noch nie so gut in Form.»

Die Andersson-Tabelle Punkte pro Spiel 1. Andersson (16 Spiele/38 Punkte) 2,375

(16 Spiele/38 Punkte) 2,375 2. ZSC Lions (17/39) 2,294

3. Lausanne (19/37) 1,947

4. Davos (18/35) 1,944

5. Biel (19/32) 1,684

6. Zug (18/29) 1,611

7. Bern (19/30) 1,579

8. Kloten (18/28) 1,556

9. SCRJ Lakers (19/26) 1,368

10. Ambri (18/24) 1,333

11. Servette (16/21) 1,312

12. Lugano (17/22) 1,294

13. SCL Tigers (17/21) 1,235

14. Fribourg (19/22) 1,158

15. Lugano ohne Andersson (15/16) 1,07

(15/16) 1,07 16. Davos ohne Andersson (4/3) 0,75

Er ist sogar besser als die gesamte Liga! Eine Zahlenspielerei: Mit seinem Punkteschnitt aus allen Partien (2 mit Lugano, 14 mit Davos) würde er die NL-Tabelle anführen. Andersson hat 0,081 Punkte mehr geholt als Leader ZSC (s. «Andersson-Tabelle»).