Die HCD-Abwehr ist ein Bollwerk, aber jetzt kommt Zugs Vozenilek

Die Davoser lassen kaum mehr Gegentore zu, ihre Defensive ist sattelfest. Heute wartet der ultimative Härtetest: Der HCD spielt gegen den EVZ, dessen Topskorer Daniel Vozenilek in den letzten zehn Partien in Folge ein Tor geschossen hat.

Die Davoser haben in den letzten sieben Partien nur sechs Gegentore kassiert. Foto: keystone-sda.ch 1/5

Auf einen Blick HCD mit sattelfester Verteidigung

Sechs Gegentore in sieben Spielen, zwei Shutouts

Ultimativer Härtetest gegen EV Zug und Daniel Vozenilek

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Sechs Gegentore in sieben Spielen. Der HC Davos kriegt keine Klatschen mehr wie noch im September – sondern verteilt sie lieber. Wie das 8:1, mit dem die Bündner den HC Lugano vorgeführt haben. Danach netzt Servette einmal ein, und die SCL Tigers sowie die SCRJ Lakers bringen bei ihren 0:3-Niederlagen keinen Treffer zustande.

Zwei Shutouts mit zwei verschiedenen Torhütern. Gegen die Lakers steht Luca Hollenstein im Kasten, gegen die SCL Tigers Sandro Aeschlimann. Von den sieben Partien mit sechs Gegentreffern hat Aeschlimann vier Partien gespielt, Hollenstein die anderen drei. Beide Torhüter geben den Davosern die Chance zum Sieg. Auch, weil vor ihnen das Abwehrverhalten der Bündner absolut sattelfest ist.

4:18 SCRJ Lakers – HC Davos 0:3: Stransky macht mit Doppelpack Rappi-Hoffnungen zunichte

Nach Startschwierigkeiten zum Saisonbeginn hat sich die Defensive des HCD mittlerweile optimal eingespielt. Dies, obwohl er mit Michael Fora, Julius Honka (Fi) und den erst Ende September aus Lugano verpflichteten Calle Andersson drei klassische Offensiv-Verteidiger in seinen Reihen hat. Die Abwehrreihen agieren stabil, verfallen in Druckphasen und bei Vorstössen nicht mehr in Panik – das Selbstvertrauen ist gestärkt. In der Rückwärtsbewegung und in der eigenen Zone halten sie mit ihrem Positionsspiel die Verbindung zueinander und unterstützen einander, das Vertrauen ineinander ist da. Und auch das Boxplay funktioniert bestens.

Tscheche auf Rekordjagd

Da kann ja nichts mehr schiefgehen, oder? Ausser heute. Denn da wartet auf die Davoser der ultimative Härtetest. Der EV Zug reist ins Landwassertal – und mit ihm Daniel Vozenilek. Der Tscheche ist auf Rekordjagd. In den letzten zehn Partien hat der 28-Jährige immer getroffen und damit den Zuger Klubrekord des legendären Bill McDougall (58) aus der Saison 1996/97 ausgelöscht. Der charismatische und hitzköpfige Kanadier hat damals neun Spiele in Folge eingenetzt.

Die EVZ-Bestmarke hat Vozenilek geknackt. Jetzt könnten ausgerechnet die Davoser verhindern, dass der Weltmeister auch noch dem Liga-Rekord von HCD-Legende Lance Nethery (67) näher kommt. Der Kanadier hat in der Saison 1985/86 in 14 Partien in Folge getroffen.