Sven Helfenstein und Daniela Milanese begutachten den Kommentatoren-Auftritt von Christoph Fischer. Foto: Stefanie Arni 1/8

Auf einen Blick Matthias Fuchser und Niclas Zettergren stehen im Kommentatoren-Final

Sie überzeugten die vierköpfige Jury im Halbfinal am meisten

Der grosse Final steigt am 22. November Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

«Meine Knie schlottern noch immer», sagt Matthias Fuchser mit einem breiten Grinsen. Als es geschafft ist. Als feststeht, dass er zusammen mit Niclas Zettergren im Final des Kommentatoren-Castings von Blick und MySports steht. Die beiden überzeugen die Jury am meisten und lassen im Halbfinal ihre Mitkonkurrenten Christoph Fischer (25), Martin Hürlimann (36) und Erik Schegg (23) hinter sich.

Die Anspannung war bei jedem der Fünf gross, als sie am Mittwochmittag zum Halbfinal-Casting im MySports-Studio in Erlenbach ZH eintreffen. Es erwartet jeden von ihnen einen dreiteiligen Parcours. Die erste Station ist eine Kommentatoren-Probe vor laufender Kamera, die von der Jury genau begutachtet wird. Die nächste Aufgabe ist es, ein Jury-Mitglied zu interviewen, das einen Spieler mimt, der gerade ein Spiel gewonnen oder verloren hat.

Die Kandidaten legen die Latte hoch

Und zum Schluss werden die Kandidaten auch noch selbst mit Fragen gelöchert. Von der Jury, die aus MySports-Moderatorin Daniela Milanese, MySports-Kommentator Thomas Rottmeier, Ex-Spieler, Spieleragent und MySports-Experte Sven Helfenstein sowie Blick-Sportchef Emanuel Gisi besteht.

Das Kandidaten-Quintett legt sich so richtig ins Zeug – und die Latte hoch, macht es den Entscheidungsträgern schwierig, zu einem Urteil zu kommen. Es braucht in der Jury längere Beratungen und Abwägungen, ehe sie den fünf bibbernden Kandidaten ihre Entscheidung verkündet: Matthias Fuchser aus Gwatt BE und Niclas Zettergren aus Zetzwil AG haben es geschafft und ergattern sich die Final-Tickets! Aber auch die anderen gehen nicht leer aus – alle fünf bekommen unter anderem jeweils ein Jahresabo von Blick+ und MySports.

Final am 22. November mit Bern – Davos

Zettergren kann sein Final-Glück kaum fassen: «Solche Gefühle wie gerade jetzt hatte ich noch nie – sehr geil!» Was ihn mit seinem Final-Konkurrenten Fuchser verbindet: Beide sind hauptberuflich Online-Journalisten. Was sie unterscheidet: Zettergren ist beim Kommentieren ein blutiger Anfänger, hat es zuvor noch nie gemacht. Im Vergleich dazu ist Fuchser schon fast ein Routinier, hat beispielsweise im Regionalfernsehen schon Schwingfeste kommentiert.

Während für die drei Talente Fischer, Hürlimann und Schegg die Casting-Reise an diesem Punkt in Erlenbach zu Ende gegangen ist, geht es für Fuchser und Zettergren nun um den Jackpot. Für die Anstellung als Kommentator bei MySports (in einem ersten Schritt als freier Mitarbeiter) bleiben aus den ursprünglich 35 Kandidaten nur noch sie übrig. Fuchser und Zettergren werden sich am 22. November beim Kracher Bern - Davos ein Kommentatoren-Duell liefern – jeder wird auf seiner eigenen Tonspur zu hören sein. Wer die Jury und im Online-Voting mehr überzeugt, ist der grosse Gewinner.