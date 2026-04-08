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National League: Highlights HC Davos – ZSC Lions (1:0)
HC Davos – ZSC Lions 1:0
Baranduns erstes Playoff-Tor als Schuss ins Glück
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Davos – ZSC Lions (1:0).
Publiziert: vor 37 Minuten
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Die Eishockey-Highlights vom 8. April
3:13
HC Davos – ZSC Lions 1:0
Baranduns erstes Playoff-Tor als Schuss ins Glück
5:20
Fribourg – Servette 2:1
Rathgeb zelebriert Powerplay-Tor mit grandiosem Pass
0:44
Geering fordert Verbesserungen
«Müssen zu unseren Tugenden zurückfinden»
0:31
1. Playoff-Tor für Barandun
«Bin froh, ist er mal reingefallen»
0:46
Comebacker Sörensen zufrieden
«Mit dem Puck hab ich mich wohlgefühlt»
2:27
4 Strafminuten für den Zürcher
ZSC-Coach Bayer kann über Rohrer-Strafe nur lachen
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