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Fribourg – Servette 2:1
Rathgeb zelebriert Powerplay-Tor mit grandiosem Pass

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie Fribourg-Gottéron – Genf-Servette (2:1).
Publiziert: vor 54 Minuten
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Die Eishockey-Highlights vom 8. April
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