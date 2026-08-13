Die SCB-Fans von der Rampe in der Postfinance-Arena im Rücken zu haben, ist etwas Besonderes, wenn man Samuel Kreis und Fabian Ritzmann fragt. Aber wie ist es, wenn man selbst auf der Rampe steht? Zeig es uns und werde Blick-Fan-Reporter.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Samuel Kreis und Fabian Ritzmann schwärmen von SCB-Fans in Bern

Kreis war einst Zuschauer auf der Rampe

Postfinance-Arena: Dachhöhe beeinflusst Lautstärke, trotzdem beeindruckende Atmosphäre

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Bei Samuel Kreis (32) sorgt es noch heute für Gänsehaut, wenn er kurz vor dem Spiel im Bärengraben der Postfinance-Arena gegenüber der Rampe voller SCB-Fans das Eis betritt. «Da aufs Eis zu laufen, ist für mich auch heute noch etwas Spezielles. Es fühlt sich an wie eine Wucht, die einen fast umhaut.»

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Gegenüber Blick offenbart Kreis, dass er früher als Junior selbst auch auf der Rampe stand und Spiele im Stadion verfolgte. «Wir bekamen damals als SCB-Junioren Stehplatz-Tickets für die ganze Saison», sagt der Berner Verteidiger. Jetzt gehört Kreis zu den Spielern auf dem Eis, die er einst vom Stehplatz aus anfeuerte.

Die Konstruktion macht einen Unterschied

Auch Fabian Ritzmann (24) betont, dass es für ihn etwas ganz Besonderes ist, vor der Berner Wand aufzulaufen. «Das erste Mal gegenüber der Rampe das Eis zu betreten, ist unglaublich. Meine Eltern waren ebenfalls unter den Fans», sagt der Stürmer. Der Engadiner spielte als Junior beim HCD und hat dort den Sprung in die erste Mannschaft geschafft, bevor er 2023 zum SCB wechselte. Ihm ist aufgefallen, dass die Bauweise des Stadions seine Wahrnehmung der Lautstärke der Fans beeinflusst.

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«Die Halle in Fribourg ist ja eher schmal gebaut, da braucht es etwas weniger Fans als in Bern, damit es zu einem richtigen Hexenkessel wird», erklärt Ritzmann. «In Bern ist das Hallendach so weit oben, da kann es vorkommen, dass der Schall über uns hinweggeht. Aber es ist klar: Wenn die Postfinance-Arena voll ist, wird es unglaublich laut und wir hören es auf dem Eis sehr gut.»

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