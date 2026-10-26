Zwei verprügelte Männer am Bahnhof Prilly-Malley, eine zersplitterte Scheibe in der Vaudoise Aréna und ein Pfefferspray-Einsatz der Sicherheitskräfte: Das ist die Kurz-Bilanz der Ausschreitungen rund ums Eishockey-Derby zwischen Lausanne und Fribourg-Gottéron vom letzten Samstag.
Gottéron greift nun durch und verbietet ab sofort Transparente, Choreografien und Fahnen in der Halle, wie es in einer Mitteilung heisst. Auch die bisher zur Verfügung gestellten Beschallungsanlagen dürfen nicht mehr genutzt werden. Zudem wird gegen die Vorstandsmitglieder der Fangruppierungen «Fribvrgensis XIV» und «Fanatics» ein Stadionverbot verhängt.
Diese Einschränkungen gelten für alle Gottéron-Heimspiele sowie alle Auswärtsspiele bis am 23. Dezember.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
15
29
39
2
HC Ambri-Piotta
15
3
27
3
SC Bern
14
6
25
4
HC Fribourg-Gottéron
15
14
24
5
Genève-Servette HC
16
-9
24
6
Lausanne HC
17
-1
24
7
SCL Tigers
16
3
23
8
HC Ajoie
16
-2
22
9
HC Davos
16
-8
21
10
EV Zug
10
9
19
11
HC Lugano
15
-4
19
12
EHC Biel
15
-3
19
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
16
-15
17
14
EHC Kloten
16
-22
15