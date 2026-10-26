Die Ausschreitungen rund ums Eishockey-Spiel zwischen Lausanne und Fribourg-Gottéron vom letzten Samstag haben ein Nachspiel: Fribourg greift gegen die eigenen Fans durch.

Christian Müller Redaktor Sport

Zwei verprügelte Männer am Bahnhof Prilly-Malley, eine zersplitterte Scheibe in der Vaudoise Aréna und ein Pfefferspray-Einsatz der Sicherheitskräfte: Das ist die Kurz-Bilanz der Ausschreitungen rund ums Eishockey-Derby zwischen Lausanne und Fribourg-Gottéron vom letzten Samstag.

Gottéron greift nun durch und verbietet ab sofort Transparente, Choreografien und Fahnen in der Halle, wie es in einer Mitteilung heisst. Auch die bisher zur Verfügung gestellten Beschallungsanlagen dürfen nicht mehr genutzt werden. Zudem wird gegen die Vorstandsmitglieder der Fangruppierungen «Fribvrgensis XIV» und «Fanatics» ein Stadionverbot verhängt.

Diese Einschränkungen gelten für alle Gottéron-Heimspiele sowie alle Auswärtsspiele bis am 23. Dezember.

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