Wüste Szenen nach dem Derby in der Vaudoise aréna: Nach dem 2:0-Sieg von Lausanne gegen Fribourg gehen Fans aufeinander los. Dabei zertrümmern sie eine Plexiglasscheibe.

Darum gehts Nach Lausannes 2:0-Sieg gegen Fribourg gab es Ausschreitungen, eine Plexiglasscheibe brach

Sicherheitsleute setzten Pfefferspray ein, konnten die Lage aber minutenlang nicht beruhigen

Am Bahnhof Prilly-Malley schlugen Leute auf eine am Boden liegende Person ein, Polizei vor Ort

Matthias Davet Journaliste Sport

Das Derby zwischen dem Lausanne HC und dem HC Fribourg-Gottéron (2:0) hat ein gewalttätiges Nachspiel. Die Sicherheitskräfte wirken überfordert. Die Chaoten bewerfen sich mit Stühlen, schleudern ein Werbebanner und schlagen mit Gürteln aufeinander ein.

Auch Pfefferspray nützt nichts: Die Gewaltorgie dauert minutenlang an. Schliesslich splittert hinter der Zeitnehmerbank eine Scheibe – und Lausanner stürmen weiter auf die Freiburger los.

0:38 Nach Lausanne HC - Fribourg-Gottéron: Schlägerei am Bahnhof Prilly-Malley

Die Gewalt schwappt nach draussen über. Auf dem Perron des Bahnhofs Prilly-Malley dreschen mehrere Personen auf einen wehrlos am Boden liegenden Mann ein, wie ein Leservideo zeigt. Laut dem Leser handelte es sich bei den Angreifern um Fans des Lausanne HC.

Die Polizei kriegt die Lage nur mit Mühe in den Griff. Ob das Opfer verletzt wurde, ist laut den Behörden noch unklar. Eine Bilanz des Abends könne die Waadtländer Polizei kurz nach Mitternacht auf Anfrage von Blick noch nicht ziehen.