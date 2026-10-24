Darum gehts
- Nach Lausannes 2:0-Sieg gegen Fribourg gab es Ausschreitungen, eine Plexiglasscheibe brach
- Sicherheitsleute setzten Pfefferspray ein, konnten die Lage aber minutenlang nicht beruhigen
- Am Bahnhof Prilly-Malley schlugen Leute auf eine am Boden liegende Person ein, Polizei vor Ort
Das Derby zwischen dem Lausanne HC und dem HC Fribourg-Gottéron (2:0) hat ein gewalttätiges Nachspiel. Die Sicherheitskräfte wirken überfordert. Die Chaoten bewerfen sich mit Stühlen, schleudern ein Werbebanner und schlagen mit Gürteln aufeinander ein.
Auch Pfefferspray nützt nichts: Die Gewaltorgie dauert minutenlang an. Schliesslich splittert hinter der Zeitnehmerbank eine Scheibe – und Lausanner stürmen weiter auf die Freiburger los.
Die Gewalt schwappt nach draussen über. Auf dem Perron des Bahnhofs Prilly-Malley dreschen mehrere Personen auf einen wehrlos am Boden liegenden Mann ein, wie ein Leservideo zeigt. Laut dem Leser handelte es sich bei den Angreifern um Fans des Lausanne HC.
Die Polizei kriegt die Lage nur mit Mühe in den Griff. Ob das Opfer verletzt wurde, ist laut den Behörden noch unklar. Eine Bilanz des Abends könne die Waadtländer Polizei kurz nach Mitternacht auf Anfrage von Blick noch nicht ziehen.