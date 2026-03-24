Kloten und Pontus Aberg haben sich auf einen festen Vertrag geeinigt. Der Stürmer kam während der Saison von den ZSC Lions.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Der EHC Kloten verpflichtet Pontus Aberg (32) fix. Der Schwede, der in den vergangenen zwei Saisons jeweils zum Saisonende zu Kloten wechselte, den Grossteil der Spielzeiten aber bei den Lakers respektive den ZSC Lions absolvierte, schliesst sich nun definitiv den Zürcher Unterländern an. Der Stürmer hat einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2027/28 unterschrieben.

In der laufenden Saison kommt Aberg in der National League auf 47 Spiele, in denen er neun Tore und 14 Assists verbuchte. Für Kloten waren es davon sechs (zwei Tore, ein Assist).

«Meine Familie und ich freuen uns sehr, Kloten für die nächsten zwei Jahre unser Zuhause nennen zu dürfen. Ich blicke mit grosser Vorfreude in die neue Saison und freue mich darauf, die grossartigen Fans wiederzusehen», wird Aberg in einer Medienmitteilung zitiert.

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