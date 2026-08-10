Darum gehts
- HC Ambri-Piotta verleiht Matěj Pekař für 2026/2027 an den EHC Chur
- Pekař sammelte 84 Punkte in 127 Spielen bei Seattle Thunderbirds
- Der Tscheche hat keine Schweizer Lizenz
Noch im Mai hatte der HC Ambri-Piotta mit dem Youngster Matěj Pekař (18) den Vertrag verlängert – nun meldet der Verein, dass der Stürmer für die Saison 2026/2027 leihweise zum EHC Chur in die Swiss League wechselt. Zuletzt war der tschechische Stürmer für zwei Spielzeiten an die Seattle Thunderbirds (Western Hockey League) ausgeliehen und konnte in 127 Spielen 84 Scorerpunkte sammeln.
Um seine persönliche Entwicklung weiter voranzubringen und ihm ein Umfeld zu bieten, in dem er Verantwortung übernehmen kann, sei das die beste Lösung, so der HCAP. Dieser Entscheid sei mit Blick auf die Zukunft und die Aussicht getroffen worden, Pekař künftig im HCAP-Trikot zu sehen.
Keine Schweizer Lizenz
Bevor er die Schweizer Lizenz erhalten kann, muss er noch zwei weitere Saisons in der Schweiz absolvieren und dabei in jeder Saison mindestens zehn Spiele mit der U21-Mannschaft bestreiten. Für die Saison 2026/2027 soll dieses Ziel gemäss den Plänen des Klubs bis zur Novemberpause erreicht werden.
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