Fribourg-Youngster Johnson weiss Resultat nicht mehr
0:53
Nach hohem Sieg:Fribourg-Youngster Johnson weiss Resultat nicht mehr

Fribourg platzt der Knoten
Johnson weiss nach Schützenfest Resultat nicht mehr

Ludvig Johnson (19) hat sich bei Fribourg bestens eingelebt. Im Mysports-Interview braucht er nach dem Sieg gegen Fribourg aber kurz Hilfe vom Video-Würfel.
Publiziert: vor 57 Minuten
Fribourg-Youngster Ludvig Johnson feiert sein 5:0 gegen Servette.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_409.JPG
Stephan RothStv. Eishockey-Chef

Auf diese Saison hin wechselte der talentierte Verteidiger Ludvig Johnson (19) von Stammklub Zug nach Fribourg. Und der schweizerisch-schwedische Doppelbürger, dessen NHL-Rechte sich Utah im Sommer in der sechsten Runde des Drafts gekrallt hatte, hat bei Gottéron eingeschlagen.

Der Teenager spielt erfrischend und zeigt auch seine spielerischen Qualitäten. Nach 14 Spielen hat er bereits sieben Punkte auf dem Konto.

Assist der Runde? Sörensen greift in Trickkiste
3:21
Fribourg – Genf-Servette 6:2:Assist der Runde? Sörensen greift in Trickkiste

Nach dem 6:2-Sieg gegen Servette sorgt er beim Interview mit Mysports für einen Schmunzel-Moment. Man habe zuletzt nicht so schlecht gespielt, aber «die Tore wollten nicht reinfallen», erklärt er. «Deshalb ist es umso schöner, dass wir heute mit sechs Toren …» Dann gerät der Jung-Nationalspieler ins Stocken, korrigiert die Anzahl der Tore auf sieben, ehe er mit einem Blick auf den Videowürfel feststellt, dass er mit sechs Treffern doch richtig lag. Johnson verzieht kurz das Gesicht und fährt unbeeindruckt weiter: «Schön, sind sie reingefallen.»

Servette bricht wenigstens nicht komplett ein

Bei Gegner Servette ist man froh, dass es bei sechs Gegentreffern blieb, nachdem die Genfer nach 37 Minuten und Johnsons zweiten Saisontreffer bereits 0:5 zurücklagen. «Wir haben dann eigentlich gut reagiert und sind nicht noch tiefer gefallen wie in den anderen Spielen. Das ist etwas, was wir mitnehmen können. Doch im Grossen und Ganzen: Kein guter Match von uns», sagt WM-Silberheld Tim Berni. Gegen Lausanne (0:11) und Biel (0:8) waren die Genfer auseinandergefallen, was schliesslich Trainer Yorick Treille den Job kostete.

Derzeit hat der vormalige Associate Coach Ville Peltonen das Sagen bei den Grenat. Schon klar ist, dass ab nächster Saison der schwedische Naticoach Sam Hallam übernehmen wird.

