Fribourg – Biel 4:0
Andersson trifft – aber nur ins eigene Tor

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie Fribourg-Gottéron – EHC Biel (4:0).
Publiziert: vor 25 Minuten
Die Eishockey-Highlights der 3. Runde der National League
