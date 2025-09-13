DE
SCRJ Lakers – SC Bern 2:1
Rappis Honka und Dünner mit Klasse-Pässen

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie SC Rapperswil-Jona Lakers – SC Bern (2:1).
Die Eishockey-Highlights der 3. Runde der National League
