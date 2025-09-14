DE
National League: Highlights der Partie Davos – Ajoie (6:0)
Davos – Ajoie 6:0
Corvi startet HCD-Feuerwerk schon nach 16 Sekunden
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie Davos – Ajoie (6:0.).
Publiziert: vor 56 Minuten
|
Aktualisiert: vor 31 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights der 3. Runde der National League
4:13
ZSC Lions – HC Lugano 5:1
Malgin offeriert Hollenstein erstes Tor seit April 2024
2:49
Fribourg – Biel 4:0
Andersson trifft – aber nur ins eigene Tor
3:01
Genf – EHC Kloten 4:2
Waeber verletzt sich bei Stocher-Tor von Granlund
4:29
EV Zug – SCL Tigers 3:4 n.V.
Tatar-Strafe kostet Zug das Spiel
3:57
SCRJ Lakers – SC Bern 2:1
Rappis Honka und Dünner mit Klasse-Pässen
