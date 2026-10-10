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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
9
17
25
2
SCL Tigers
10
8
18
3
Genève-Servette HC
10
3
18
4
HC Fribourg-Gottéron
10
10
17
5
HC Ambri-Piotta
9
-5
14
6
HC Ajoie
10
-4
14
7
HC Davos
10
-3
13
8
SC Bern
8
0
12
9
HC Lugano
9
2
12
10
Lausanne HC
10
-7
12
11
SC Rapperswil-Jona Lakers
10
-11
11
12
EV Zug
6
8
10
13
EHC Biel
9
-3
10
14
EHC Kloten
10
-15
9
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs