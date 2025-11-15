Die Rapperswil-Jona Lakers stecken in einer Krise. In Bern kassieren sie die siebte Niederlage in Folge und rutschen auf Platz 6 ab und haben nur noch einen Punkt Vorsprung auf die Play-In-Plätze.

1/5 Krise in Rapperswil-Jona: Mika Henauer (l., unter Druck von SCB-Flitzer Marco Lehmann) und die Lakers haben ihre letzten sieben Spiele verloren. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts SC Rapperswil-Jona Lakers in Negativspirale nach sieben Niederlagen in Folge

Ehemaliger SCB-Spieler Mika Henauer kritisiert mangelnde Konstanz über 60 Minuten

Lakers verlieren 2:5 gegen SCB, nächstes Spiel am Samstag gegen Kloten Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Gian Andrea Achermann Redaktor Sport-Desk

«Wenn es läuft, dann läuft es – aber es geht eben auch der andere Weg.» Sehr lange sah für den SC Rapperswil-Jona Lakers rund um Verteidiger Mika Henauer (25) alles sehr gut aus. Der Klub startete überragend in die Saison und spielte über längere Zeit an der Spitze mit. Nun aber geht es bei den Lakers den Bach runter: sieben Niederlagen in Folge – definitiv keine Statistik, die sich sehen lässt.

4:14 SC Bern – SCRJ Lakers 5:2: Marchon glänzt mit herrlichem Assist

Bitter: Gegen den SCB fällt Rappi noch tiefer in die Negativspirale. Gleich mit 2:5 werden sie von den Bernern abgefertigt und rutschen vom zweiten auf den sechsten Tabellenplatz ab. Für Henauer, dem sein erstes Saisontor gelingt, ist das Problem klar: «Wir müssen endlich mal wieder 60 Minuten spielen. Das haben wir wieder einmal nicht geschafft.»

«Wir wissen, wie es in Bern läuft», sagt der ehemalige SCB-Spieler nach der Partie. «Wenn es ein bisschen läuft, dann kommt das Publikum und dann ist das Momentum auf ihrer Seite. Das wollten wir nicht, konnten es aber nicht verhindern und haben im Mitteldrittel drei Tore kassiert.»

«Es ist extrem frustrierend»

Nun ja, das Momentum ist dann eben auf die Seite der Gastgeber gerutscht. «Das hat man gut gesehen. Plötzlich landeten alle Pucks auf ihren Stöcken und nicht auf unseren und schon machten sie drei Tore. So einfach ist es», so Henauer weiter.

«Es ist unsere siebte Niederlage am Stück, wir haben wieder nur zwei Tore geschossen und fünf bekommen, das ist extrem frustrierend».

Dass die siebte Niederlage in Serie am Selbstvertrauen nagt, ist für den Verteidiger klar – jedoch keine Ausrede: «Wir hatten zwei Wochen Zeit während der Nati-Pause, um uns vorzubereiten und an diesem Tag bereit zu sein. Wir waren eigentlich auch bereit, jedoch waren es wieder einmal die kleinen Ungenauigkeiten, die uns im Mitteldrittel drei Tore kosten und dann schaffen wir es wieder nicht, aufzustehen.»

1:22 SCRJ-Zangger ratlos: «Der Biss ist eigentlich immer noch da»

Am Samstag empfangen die Lakers den EHC Kloten. Können sie da die Negativspirale stoppen? Der Vorsprung auf die Play-In-Plätze beträgt nur noch einen Punkt.