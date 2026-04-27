Seit 2023 ist der HCD auf einer Mission, wobei die Zahl dahinter nur die logische Fortsetzung einer Reihe ist. Schafft der HCD am Dienstag Titel Nummer 32?

Dino Kessler Leiter Eishockey-Ressort

Wer keinen Titel hat, will den ersten. Wer bei 31 steht, möchte den 32. Eine einfache Rechnung.

Für den HC Davos geht es dabei nicht bloss um die Nummer, die hinter der Mission steht, die ist nur die logische Fortsetzung einer Reihe. Die Mission 32 steht vielmehr für eine neue Ära, beim HCD soll ein neues Kapitel beginnen – und dafür muss man erst mal ein anderes schliessen.

Die Jahre unter Arno Del Curto (69) hatten zwischen 2002 und 2015 sechs Meisterschaften eingebracht, der Engadiner formte und prägte den HCD zwischen 1996 und 2018. In unseren Breitengraden hat kein Trainer einen ähnlich grossen Einfluss auf das nationale Eishockey im Playoff-Zeitalter ausgeübt wie Del Curto.

Titel der Vergangenheit nicht mehr alles, was zählte

Vor 24 Jahren gewann der HCD den ersten Titel im Playoff-Format, davor war der Verein aus der Kurve geflogen und bis in die 1. Liga abgestiegen. Als der ZSC 1992 unter Arno Del Curto im Handstreich den HC Lugano aus dem Viertelfinal kegelte, konnte sich der HCD gerade so in der Nationalliga B halten. 2002 begann für den HCD ein neues Titel-Zeitalter, man musste sich nicht mehr mit den 25 Meisterschaften der Vergangenheit (zum letzten Mal 1985) brüsten. Vergessen gingen diese Titel nie, aber sie waren nicht mehr alles, was zählte.

Ungefähr in der gleichen Situation ist der HCD seit dem Ende der Ära Del Curto. Letzte Woche sagte Präsident Gaudenz Domenig (69) in einem Interview mit Mysports, dass man einen Abschluss finden wolle. Der HCD und seine Anhänger dürfen auf jeden der 31 Titel stolz sein, aber im Bewusstsein der aktuellen Generationen sind vor allem die letzten sechs verankert, die Titel unter Del Curto, mit den Gebrüdern Von Arx und Wieser, mit den Rizzis, Riesens, Marhas, Thorntons und Genonis – und wie sie alle heissen.

Einer umkreist den Mond – Armstrong und Aldrin betreten ihn

Für Trainer Josh Holden (48) wäre die Vollendung der Mission 32 viel mehr als nur sein persönlich erster Titel, er wäre damit im sporthistorisch aufgeladenen Landwassertal der legitime Nachfolger des Grössten. Und damit untrennbar verbunden mit der Geschichte des Rekordmeisters, dereinst wohl mit einer eigenen Sektion in der Ruhmeshalle. Das nächste Kapitel.

Das wird aber nur mit einem Titel geschrieben. Oder kennen Sie Michael Collins? Collins war der dritte Mann der Apollo-11-Mission. Er umkreiste 1969 im Kommandomodul den Mond, während Neil Armstrong und Buzz Aldrin als erste Menschen den Mond betraten.