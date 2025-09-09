DE
Tabelle National League 25/26
SCRJ erster Leader der neuen Saison

Die National League ist endlich wieder zurück, am 9. September erfolgte der Startschuss in die Saison 2025/26. Dank eines 5:1-Sieges über die SCL Tigers übernehmen die Lakers den Leaderthron. Hier gehts zur aktuellen Tabelle.
Publiziert: 09.09.2025 um 22:20 Uhr
|
Aktualisiert: 09:03 Uhr
1/4
Die National League ist zurück! Seit dem 9. September gibts wieder jede Menge Hockey-Emotionen.
Foto: keystone-sda.ch
Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Die aktuelle Tabelle der National-League-Saison 2025/26

National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
1
4
3
2
EV Zug
EV Zug
1
3
3
2
HC Davos
HC Davos
1
3
3
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
1
2
3
5
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
1
1
3
5
ZSC Lions
ZSC Lions
1
1
3
7
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
1
1
2
8
HC Lugano
HC Lugano
1
-1
1
9
EHC Biel
EHC Biel
1
-1
0
9
EHC Kloten
EHC Kloten
1
-1
0
11
HC Ajoie
HC Ajoie
1
-2
0
12
Lausanne HC
Lausanne HC
1
-3
0
12
SC Bern
SC Bern
1
-3
0
14
SCL Tigers
SCL Tigers
1
-4
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs

Neue Saison mit Extra-Pause im Februar und besonderem Highlight im Mai

Wie letztes Jahr sind in der National League auch 2025/26 14 Teams vertreten, wodurch in der Qualifikation erneut 364 Spiele ausgetragen werden. Diese erstrecken sich auf einen Zeitraum von anfangs September bis anfangs März 2026. Am 12. März starten die Play-Ins, acht Tage später die Playoff-Viertelfinals. Bis spätestens Ende April wird klar sein, wer Schweizermeister 2025/26 ist.

Unterbrochen wird der Meisterschaftsbetrieb dreimal wegen Länderspielen und traditionell wegen des Spengler Cups. Eine Besonderheit in dieser Saison stellen die Olympischen Winterspiele im Februar dar. Vom 6.–22. September wird in Mailand ebenfalls Eishockey gespielt, die Schweizer Männer-Nati trifft in Gruppe A auf Kanada, Tschechien und Frankreich. Das ganz grosse Highlight geht vom 15.–31. Mai 2026 über die Bühne, wenn in Zürich und Fribourg die Heim-WM ansteht.

