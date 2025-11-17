DE
FR
Abonnieren

Lausanne erster HCD-Verfolger
Die aktuelle Tabelle der National League 2025/26

Dank zuletzt zweier Siege ist Lausanne erster Verfolger von Davos, das jedoch nach wie vor alleinige Kreise an der Spitze der Liga dreht. Hier gehts zur aktuellen Tabelle.
Publiziert: 11:25 Uhr
|
Aktualisiert: 11:29 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Der HCD führt die National-League-Tabelle souverän an.
Foto: keystone-sda.ch
Alexander_Hornstein_SEO Specialist_RMS.png
Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Die aktuelle Tabelle der National-League-Saison 2025/26

National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
24
36
58
2
Lausanne HC
Lausanne HC
25
20
44
3
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
24
-4
42
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
24
15
41
5
ZSC Lions
ZSC Lions
24
18
41
6
EV Zug
EV Zug
23
4
40
7
HC Lugano
HC Lugano
24
16
40
8
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
24
-9
39
9
SCL Tigers
SCL Tigers
24
-5
31
10
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
24
-23
28
11
EHC Kloten
EHC Kloten
24
-14
28
12
SC Bern
SC Bern
23
-10
27
13
EHC Biel
EHC Biel
23
-8
27
14
HC Ajoie
HC Ajoie
24
-36
15
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs

Neue Saison mit Extra-Pause im Februar und besonderem Highlight im Mai

Wie letztes Jahr sind in der National League auch 2025/26 14 Teams vertreten, wodurch in der Qualifikation erneut 364 Spiele ausgetragen werden. Diese erstrecken sich auf einen Zeitraum von anfangs September bis anfangs März 2026. Am 12. März starten die Play-Ins, acht Tage später die Playoff-Viertelfinals. Bis spätestens Ende April wird klar sein, wer Schweizermeister 2025/26 ist.

Mehr National League
Licht am Ende des SCB-Tunnels?
Mit Video
Der Liga-Check
Licht am Ende des SCB-Tunnels?
Die Gewinner und Verlierer in der National League
Schlusslicht Ajoie verlängert mit Goalie
Newsticker
Kommt regelmässig zum Einsatz
Schlusslicht Ajoie verlängert mit Goalie
Frecher Brännström-Penalty bringt Lausanne den Sieg
3:45
ZSC Lions – Lausanne 1:2 n.P.
Frecher Brännström-Penalty bringt Lausanne den Sieg
«Es den Kindern mitzuteilen, war emotional»
Exklusiv
Cereda über Ambri-Knall
«Es den Kindern mitzuteilen, war emotional»

Unterbrochen wird der Meisterschaftsbetrieb dreimal wegen Länderspielen und traditionell wegen des Spengler Cups. Eine Besonderheit in dieser Saison stellen die Olympischen Winterspiele dar. Vom 6.–22. Februar wird in Mailand ebenfalls Eishockey gespielt, die Schweizer Männer-Nati trifft in Gruppe A auf Frankreich (12.02.), Kanada (13.02.) und Tschechien (15.02.). Das ganz grosse Highlight geht vom 15.–31. Mai 2026 über die Bühne, wenn in Zürich und Fribourg die Heim-WM ansteht.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
HC Davos
HC Davos
National League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        HC Davos
        HC Davos
        National League
        National League