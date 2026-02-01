DE
National League: Highlights der Partie Davos – Fribourg (5:2)
Davos – Fribourg 5:2
Berra greift bei Andersson-Schüsschen daneben
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Davos – HC Fribourg-Gottéron (5:2).
Publiziert: vor 7 Minuten
|
Aktualisiert: vor 2 Minuten
Die National-League-Highlights vom 1. Februar
3:01
Bern – Ajoie 5:0
SCB-Verteidiger Häman Aktell wird zum Scharfschützen
3:29
Kloten – Biel 3:2 n.V.
Lindroth bedient Meyer und entscheidet dann das Spiel
In diesem Artikel erwähnt
National League
HC Fribourg-Gottéron
HC Davos
