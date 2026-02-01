DE
Kloten – Biel 3:2 n.V.
Lindroth bedient Meyer und entscheidet dann das Spiel

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie EHC Kloten – EHC Biel (3:2 n.V.).
Publiziert: 16:58 Uhr
Die National-League-Highlights vom 1. Februar
