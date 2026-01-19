Auch die letzte Woche hatte es mit 16 Spielen innert fünf Tagen in sich. Da Leader Davos und erster Verfolger Gottéron jedoch gleich viele Punkte sammelten, hat sich an der Tabellenkonstellation ganz vorne nichts verändert. Einzig Lugano konnte sich verbessern.

Die aktuelle Tabelle der National-League-Saison 2025/26

National League 25/26 Mannschaft SP TD PT 1 HC Davos 41 50 87 2 HC Fribourg-Gottéron 41 39 77 3 Genève-Servette HC 43 10 76 4 HC Lugano 41 31 74 5 Lausanne HC 43 19 71 6 ZSC Lions 41 22 70 7 SC Rapperswil-Jona Lakers 41 -9 64 8 SCL Tigers 42 5 59 9 EV Zug 41 -15 58 10 SC Bern 41 -13 53 11 EHC Biel 41 -20 51 12 EHC Kloten 41 -18 50 13 HC Ambri-Piotta 41 -40 46 14 HC Ajoie 42 -61 34 Playoffs Qualifikationsspiele Relegation Play-Offs

Neue Saison mit Extra-Pause im Februar und besonderem Highlight im Mai

Wie letztes Jahr sind in der National League auch 2025/26 14 Teams vertreten, wodurch in der Qualifikation erneut 364 Spiele ausgetragen werden. Diese erstrecken sich auf einen Zeitraum von anfangs September bis anfangs März 2026. Am 12. März starten die Play-Ins, acht Tage später die Playoff-Viertelfinals. Bis spätestens Ende April wird klar sein, wer Schweizermeister 2025/26 ist.

Unterbrochen wird der Meisterschaftsbetrieb dreimal wegen Länderspielen und traditionell wegen des Spengler Cups. Eine Besonderheit in dieser Saison stellen die Olympischen Winterspiele dar. Vom 6.–22. Februar wird in Mailand ebenfalls Eishockey gespielt, die Schweizer Männer-Nati trifft in Gruppe A auf Frankreich (12.02.), Kanada (13.02.) und Tschechien (15.02.). Das ganz grosse Highlight geht vom 15.–31. Mai 2026 über die Bühne, wenn in Zürich und Fribourg die Heim-WM ansteht.