Die aktuelle Tabelle der National-League-Saison 2025/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
41
50
87
2
HC Fribourg-Gottéron
41
39
77
3
Genève-Servette HC
43
10
76
4
HC Lugano
41
31
74
5
Lausanne HC
43
19
71
6
ZSC Lions
41
22
70
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
41
-9
64
8
SCL Tigers
42
5
59
9
EV Zug
41
-15
58
10
SC Bern
41
-13
53
11
EHC Biel
41
-20
51
12
EHC Kloten
41
-18
50
13
HC Ambri-Piotta
41
-40
46
14
HC Ajoie
42
-61
34
Neue Saison mit Extra-Pause im Februar und besonderem Highlight im Mai
Wie letztes Jahr sind in der National League auch 2025/26 14 Teams vertreten, wodurch in der Qualifikation erneut 364 Spiele ausgetragen werden. Diese erstrecken sich auf einen Zeitraum von anfangs September bis anfangs März 2026. Am 12. März starten die Play-Ins, acht Tage später die Playoff-Viertelfinals. Bis spätestens Ende April wird klar sein, wer Schweizermeister 2025/26 ist.
Unterbrochen wird der Meisterschaftsbetrieb dreimal wegen Länderspielen und traditionell wegen des Spengler Cups. Eine Besonderheit in dieser Saison stellen die Olympischen Winterspiele dar. Vom 6.–22. Februar wird in Mailand ebenfalls Eishockey gespielt, die Schweizer Männer-Nati trifft in Gruppe A auf Frankreich (12.02.), Kanada (13.02.) und Tschechien (15.02.). Das ganz grosse Highlight geht vom 15.–31. Mai 2026 über die Bühne, wenn in Zürich und Fribourg die Heim-WM ansteht.