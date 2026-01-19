DE
FR
Abonnieren

HCD tanzt weiter solo
Die aktuelle Tabelle der National League 2025/26

Auch die letzte Woche hatte es mit 16 Spielen innert fünf Tagen in sich. Da Leader Davos und erster Verfolger Gottéron jedoch gleich viele Punkte sammelten, hat sich an der Tabellenkonstellation ganz vorne nichts verändert. Einzig Lugano konnte sich verbessern.
Publiziert: 09:10 Uhr
|
Aktualisiert: 09:14 Uhr
Kommentieren
1/4
Davos hält die Konkurrenz um Gottéron weiter auf Distanz.
Foto: keystone-sda.ch
Alexander_Hornstein_SEO Specialist_RMS.png
Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Die aktuelle Tabelle der National-League-Saison 2025/26

National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
41
50
87
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
41
39
77
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
43
10
76
4
HC Lugano
HC Lugano
41
31
74
5
Lausanne HC
Lausanne HC
43
19
71
6
ZSC Lions
ZSC Lions
41
22
70
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
41
-9
64
8
SCL Tigers
SCL Tigers
42
5
59
9
EV Zug
EV Zug
41
-15
58
10
SC Bern
SC Bern
41
-13
53
11
EHC Biel
EHC Biel
41
-20
51
12
EHC Kloten
EHC Kloten
41
-18
50
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
41
-40
46
14
HC Ajoie
HC Ajoie
42
-61
34
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs

Neue Saison mit Extra-Pause im Februar und besonderem Highlight im Mai

Wie letztes Jahr sind in der National League auch 2025/26 14 Teams vertreten, wodurch in der Qualifikation erneut 364 Spiele ausgetragen werden. Diese erstrecken sich auf einen Zeitraum von anfangs September bis anfangs März 2026. Am 12. März starten die Play-Ins, acht Tage später die Playoff-Viertelfinals. Bis spätestens Ende April wird klar sein, wer Schweizermeister 2025/26 ist.

Mehr National League
Wird Luganos verschmähter Ausländer zum SCB-Retter?
Mike Sgarbossa neu in Bern
Wird Luganos verschmähter Ausländer zum SCB-Retter?
Darum ist eine Trainerentlassung beim EVZ kein Thema
Mit Video
Trotz neunter Pleite in Serie
Darum ist eine Trainerentlassung beim EVZ kein Thema
Kein Sieg 2026 – Zug verliert zum neunten Mal in Serie
Roundup
Roundup der 41. NL-Runde
Kein Sieg 2026 – Zug verliert zum neunten Mal in Serie
Der EVZ hat ein OYM-Problem
Mit Video
Dinos Check
Sgarbossa-Transfer verhindert?
Der EVZ hat ein OYM-Problem

Unterbrochen wird der Meisterschaftsbetrieb dreimal wegen Länderspielen und traditionell wegen des Spengler Cups. Eine Besonderheit in dieser Saison stellen die Olympischen Winterspiele dar. Vom 6.–22. Februar wird in Mailand ebenfalls Eishockey gespielt, die Schweizer Männer-Nati trifft in Gruppe A auf Frankreich (12.02.), Kanada (13.02.) und Tschechien (15.02.). Das ganz grosse Highlight geht vom 15.–31. Mai 2026 über die Bühne, wenn in Zürich und Fribourg die Heim-WM ansteht.

In diesem Artikel erwähnt
HC Davos
HC Davos
National League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        HC Davos
        HC Davos
        National League
        National League