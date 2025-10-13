Seit über einem Monat läuft die National-League-Saison 2025/26 und liefert wieder jede Menge Hockey-Emotionen. Wo im Klassement steht dein Lieblingsteam? Hier gehts zur aktuellen Tabelle.

Die National-League-Saison 2025/26 ist rund einen Monat alt. Davos erwischte den besten Start und ist souveräner Leader.

Die aktuelle Tabelle der National-League-Saison 2025/26

National League 25/26 Mannschaft SP TD PT 1 HC Davos 14 27 38 2 SC Rapperswil-Jona Lakers 14 16 32 3 Lausanne HC 15 19 27 4 Genève-Servette HC 14 -12 26 5 HC Fribourg-Gottéron 14 11 24 6 EV Zug 14 -1 23 7 ZSC Lions 14 10 23 8 EHC Biel 13 4 19 9 SCL Tigers 14 -9 17 10 EHC Kloten 15 -8 17 11 HC Lugano 14 -6 16 12 SC Bern 13 -11 14 13 HC Ambri-Piotta 14 -17 13 14 HC Ajoie 14 -23 5 Playoffs Qualifikationsspiele Relegation Play-Offs

Neue Saison mit Extra-Pause im Februar und besonderem Highlight im Mai

Wie letztes Jahr sind in der National League auch 2025/26 14 Teams vertreten, wodurch in der Qualifikation erneut 364 Spiele ausgetragen werden. Diese erstrecken sich auf einen Zeitraum von anfangs September bis anfangs März 2026. Am 12. März starten die Play-Ins, acht Tage später die Playoff-Viertelfinals. Bis spätestens Ende April wird klar sein, wer Schweizermeister 2025/26 ist.

Unterbrochen wird der Meisterschaftsbetrieb dreimal wegen Länderspielen und traditionell wegen des Spengler Cups. Eine Besonderheit in dieser Saison stellen die Olympischen Winterspiele dar. Vom 6.–22. Februar wird in Mailand ebenfalls Eishockey gespielt, die Schweizer Männer-Nati trifft in Gruppe A auf Kanada, Tschechien und Frankreich. Das ganz grosse Highlight geht vom 15.–31. Mai 2026 über die Bühne, wenn in Zürich und Fribourg die Heim-WM ansteht.