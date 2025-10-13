Die aktuelle Tabelle der National-League-Saison 2025/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
14
27
38
2
SC Rapperswil-Jona Lakers
14
16
32
3
Lausanne HC
15
19
27
4
Genève-Servette HC
14
-12
26
5
HC Fribourg-Gottéron
14
11
24
6
EV Zug
14
-1
23
7
ZSC Lions
14
10
23
8
EHC Biel
13
4
19
9
SCL Tigers
14
-9
17
10
EHC Kloten
15
-8
17
11
HC Lugano
14
-6
16
12
SC Bern
13
-11
14
13
HC Ambri-Piotta
14
-17
13
14
HC Ajoie
14
-23
5
Neue Saison mit Extra-Pause im Februar und besonderem Highlight im Mai
Wie letztes Jahr sind in der National League auch 2025/26 14 Teams vertreten, wodurch in der Qualifikation erneut 364 Spiele ausgetragen werden. Diese erstrecken sich auf einen Zeitraum von anfangs September bis anfangs März 2026. Am 12. März starten die Play-Ins, acht Tage später die Playoff-Viertelfinals. Bis spätestens Ende April wird klar sein, wer Schweizermeister 2025/26 ist.
Unterbrochen wird der Meisterschaftsbetrieb dreimal wegen Länderspielen und traditionell wegen des Spengler Cups. Eine Besonderheit in dieser Saison stellen die Olympischen Winterspiele dar. Vom 6.–22. Februar wird in Mailand ebenfalls Eishockey gespielt, die Schweizer Männer-Nati trifft in Gruppe A auf Kanada, Tschechien und Frankreich. Das ganz grosse Highlight geht vom 15.–31. Mai 2026 über die Bühne, wenn in Zürich und Fribourg die Heim-WM ansteht.