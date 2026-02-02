Der HC Davos lässt weiter keine Zweifel daran aufkommen, wer momentan das beste Team der Liga ist. Gegen das zweitplatzierte Gottéron holten die Bündner am Sonntag ihren 100., 101. und 102. Punkt der laufenden Quali.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Die aktuelle Tabelle der National-League-Saison 2025/26

National League 25/26 Mannschaft SP TD PT 1 HC Davos 46 61 102 2 HC Fribourg-Gottéron 47 42 88 3 HC Lugano 46 34 81 4 ZSC Lions 46 27 80 5 Genève-Servette HC 46 3 77 6 Lausanne HC 46 21 76 7 SC Rapperswil-Jona Lakers 46 -14 67 8 EV Zug 46 -16 67 9 SC Bern 46 -4 64 10 SCL Tigers 46 4 64 11 EHC Biel 46 -22 59 12 EHC Kloten 46 -23 53 13 HC Ambri-Piotta 46 -44 52 14 HC Ajoie 47 -69 39 Playoffs Qualifikationsspiele Relegation Play-Offs

Neue Saison mit Extra-Pause im Februar und besonderem Highlight im Mai

Wie letztes Jahr sind in der National League auch 2025/26 14 Teams vertreten, wodurch in der Qualifikation erneut 364 Spiele ausgetragen werden. Diese erstrecken sich auf einen Zeitraum von anfangs September bis anfangs März 2026. Am 12. März starten die Play-Ins, acht Tage später die Playoff-Viertelfinals. Bis spätestens Ende April wird klar sein, wer Schweizermeister 2025/26 ist.

Unterbrochen wird der Meisterschaftsbetrieb dreimal wegen Länderspielen und traditionell wegen des Spengler Cups. Eine Besonderheit in dieser Saison stellen die Olympischen Winterspiele dar. Vom 6.–22. Februar wird in Mailand ebenfalls Eishockey gespielt, die Schweizer Männer-Nati trifft in Gruppe A auf Frankreich (12.02.), Kanada (13.02.) und Tschechien (15.02.). Das ganz grosse Highlight geht vom 15.–31. Mai 2026 über die Bühne, wenn in Zürich und Fribourg die Heim-WM ansteht.