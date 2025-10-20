Seit über einem Monat läuft die National-League-Saison 2025/26 und liefert wieder jede Menge Hockey-Emotionen. Wo im Klassement steht dein Lieblingsteam? Hier gehts zur aktuellen Tabelle.

1/4 Davos erwischte den besten Start in die neue Saison und ist souveräner Leader. Foto: Roger Albrecht/freshfocus

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Die aktuelle Tabelle der National-League-Saison 2025/26

National League 25/26 Mannschaft SP TD PT 1 HC Davos 16 32 44 2 SC Rapperswil-Jona Lakers 16 19 38 3 Lausanne HC 17 17 30 4 Genève-Servette HC 16 -15 28 5 EV Zug 16 1 28 6 HC Fribourg-Gottéron 16 9 27 7 ZSC Lions 16 7 24 8 SCL Tigers 16 -1 23 9 EHC Kloten 17 -7 20 10 EHC Biel 15 1 19 11 HC Lugano 16 -5 19 12 HC Ambri-Piotta 16 -17 16 13 SC Bern 15 -14 15 14 HC Ajoie 16 -27 5 Playoffs Qualifikationsspiele Relegation Play-Offs

Neue Saison mit Extra-Pause im Februar und besonderem Highlight im Mai

Wie letztes Jahr sind in der National League auch 2025/26 14 Teams vertreten, wodurch in der Qualifikation erneut 364 Spiele ausgetragen werden. Diese erstrecken sich auf einen Zeitraum von anfangs September bis anfangs März 2026. Am 12. März starten die Play-Ins, acht Tage später die Playoff-Viertelfinals. Bis spätestens Ende April wird klar sein, wer Schweizermeister 2025/26 ist.

Unterbrochen wird der Meisterschaftsbetrieb dreimal wegen Länderspielen und traditionell wegen des Spengler Cups. Eine Besonderheit in dieser Saison stellen die Olympischen Winterspiele dar. Vom 6.–22. Februar wird in Mailand ebenfalls Eishockey gespielt, die Schweizer Männer-Nati trifft in Gruppe A auf Kanada, Tschechien und Frankreich. Das ganz grosse Highlight geht vom 15.–31. Mai 2026 über die Bühne, wenn in Zürich und Fribourg die Heim-WM ansteht.