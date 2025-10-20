Die aktuelle Tabelle der National-League-Saison 2025/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
16
32
44
2
SC Rapperswil-Jona Lakers
16
19
38
3
Lausanne HC
17
17
30
4
Genève-Servette HC
16
-15
28
5
EV Zug
16
1
28
6
HC Fribourg-Gottéron
16
9
27
7
ZSC Lions
16
7
24
8
SCL Tigers
16
-1
23
9
EHC Kloten
17
-7
20
10
EHC Biel
15
1
19
11
HC Lugano
16
-5
19
12
HC Ambri-Piotta
16
-17
16
13
SC Bern
15
-14
15
14
HC Ajoie
16
-27
5
Neue Saison mit Extra-Pause im Februar und besonderem Highlight im Mai
Wie letztes Jahr sind in der National League auch 2025/26 14 Teams vertreten, wodurch in der Qualifikation erneut 364 Spiele ausgetragen werden. Diese erstrecken sich auf einen Zeitraum von anfangs September bis anfangs März 2026. Am 12. März starten die Play-Ins, acht Tage später die Playoff-Viertelfinals. Bis spätestens Ende April wird klar sein, wer Schweizermeister 2025/26 ist.
Unterbrochen wird der Meisterschaftsbetrieb dreimal wegen Länderspielen und traditionell wegen des Spengler Cups. Eine Besonderheit in dieser Saison stellen die Olympischen Winterspiele dar. Vom 6.–22. Februar wird in Mailand ebenfalls Eishockey gespielt, die Schweizer Männer-Nati trifft in Gruppe A auf Kanada, Tschechien und Frankreich. Das ganz grosse Highlight geht vom 15.–31. Mai 2026 über die Bühne, wenn in Zürich und Fribourg die Heim-WM ansteht.