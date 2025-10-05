Anfangs September erfolgte der Startschuss in die National-League-Saison 2025/26. Wo im Klassement steht dein Lieblingsteam? Hier gehts zur aktuellen Tabelle.

1/4 Seit dem 9. September gibts wieder jede Menge Hockey-Emotionen, derzeit vor allem beim Leader aus Davos. Foto: Michela Locatelli/freshfocus

Die aktuelle Tabelle der National-League-Saison 2025/26

National League 25/26 Mannschaft SP TD PT 1 HC Davos 12 25 32 2 Lausanne HC 13 22 27 3 SC Rapperswil-Jona Lakers 12 12 26 4 EV Zug 12 5 23 5 ZSC Lions 12 12 23 6 HC Fribourg-Gottéron 12 11 21 7 Genève-Servette HC 12 -17 20 8 EHC Kloten 13 -6 16 9 EHC Biel 11 2 14 10 SCL Tigers 12 -9 14 11 HC Lugano 12 -4 13 12 SC Bern 11 -13 11 13 HC Ambri-Piotta 12 -19 7 14 HC Ajoie 12 -21 5 Playoffs Qualifikationsspiele Relegation Play-Offs

Neue Saison mit Extra-Pause im Februar und besonderem Highlight im Mai

Wie letztes Jahr sind in der National League auch 2025/26 14 Teams vertreten, wodurch in der Qualifikation erneut 364 Spiele ausgetragen werden. Diese erstrecken sich auf einen Zeitraum von anfangs September bis anfangs März 2026. Am 12. März starten die Play-Ins, acht Tage später die Playoff-Viertelfinals. Bis spätestens Ende April wird klar sein, wer Schweizermeister 2025/26 ist.

Unterbrochen wird der Meisterschaftsbetrieb dreimal wegen Länderspielen und traditionell wegen des Spengler Cups. Eine Besonderheit in dieser Saison stellen die Olympischen Winterspiele dar. Vom 6.–22. Februar wird in Mailand ebenfalls Eishockey gespielt, die Schweizer Männer-Nati trifft in Gruppe A auf Kanada, Tschechien und Frankreich. Das ganz grosse Highlight geht vom 15.–31. Mai 2026 über die Bühne, wenn in Zürich und Fribourg die Heim-WM ansteht.