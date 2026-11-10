DE
FR
Abonnieren

«Du hattest nie Stress»
Jugendcoach erklärt, was Genoni schon früher ausmachte

Bevor Leonardo Genoni zur Goalie-Legende wurde, formte ihn sein Junioren-Goalietrainer Markus Peter. Nun treffen sich die beiden in Zug wieder: Sie schwelgen in Erinnerungen und verraten, wie Peter den jungen Genoni zum Meisterkeeper schliff.
Publiziert: 10.11.2026 um 15:35 Uhr
Kommentieren
RMS_Portrait_AUTOR_413.JPG
Blick_Portrait_2428.JPG
Nicole Vandenbrouck und Gianfadri Conrad
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
18
37
47
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
18
4
33
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
19
-6
32
4
SCL Tigers
SCL Tigers
19
10
29
5
EV Zug
EV Zug
13
22
28
6
SC Bern
SC Bern
17
-1
28
7
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
18
13
27
8
Lausanne HC
Lausanne HC
20
-10
26
9
HC Ajoie
HC Ajoie
19
-6
25
10
HC Davos
HC Davos
19
-10
24
11
EHC Biel
EHC Biel
18
-3
23
12
HC Lugano
HC Lugano
18
-6
22
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
19
-19
19
14
EHC Kloten
EHC Kloten
19
-25
18
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
Virale Sport-Videos
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen