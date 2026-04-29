Der HC Lugano holt einen neuen Assistenztrainer und gibt einen Stürmer ab.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Der HC Lugano holt einen neuen Assistenztrainer. Jordy Murray (36) unterschreibt im Tessin für zwei Saisons. Der US-Amerikaner war schon von 2012 bis 2014 als Spieler für Lugano aktiv. Insgesamt absolvierte der Stürmer 189 Spiele (67 Skorerpunkte) in der National League für Rappi, Lugano und die Tigers.

Bereits 2016 beendete er seine Spielerkarriere. Zuletzt war er Assistent in der US-amerikanischen College-Liga NCAA. «In den letzten Jahren hatte er die Möglichkeit, sich als Trainer bei hochkarätigen Organisationen weiterzuentwickeln. Er ist ein junger Trainer, verfügt jedoch über ein ausgeprägtes Gespür für Eishockey», wird Sportchef Janick Steinmann in einer Medienmitteilung zitiert.

Bereits am Montag gab Lugano einen Personalentscheid bekannt. Der Vertrag mit dem US-Amerikaner Connor Carrick (32) wird ein Jahr vor Ablauf in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst. Der Stürmer kam in seiner einen Saison in der Schweiz auf 53 Einsätze, in denen ihm 27 Skorerpunkte gelangen. «Für Carrick und seine Familie war es die erste Station in Europa. Eine anspruchsvolle Umstellung. Connor ist ein hervorragender Mensch und hat in Lugano sehr professionell gearbeitet. Dennoch haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen», kommentiert Steinmann.

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