Rodrigo Abols schliesst sich dem SC Bern an. Der lettische Center spielte die letzten zwei Jahre für die Philadelphia Flyers in der NHL.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Der SCB bekommt Verstärkung aus der NHL. Der lettische Stürmer Rodrigo Abols (30) kommt von den Philadelphia Flyers und hat in Bern einen Dreijahresvertrag unterschrieben. «Rodrigo ist ein kräftiger und starker Zwei-Weg-Center, der auch viel Leadership-Qualitäten mitbringt», wird Sportchef Martin Plüss in einer Medienmitteilung zitiert.

Nach Stationen bei Örebro und Rögle in Schweden wechselte Abols vor zwei Jahren in die NHL. Für die Flyers stand er 64 Mal auf dem Eis und erzielte dabei 15 Skorerpunkte. Die letzte Saison war für ihn aufgrund eines Beinbruchs schon nach 42 Partien zu Ende. Deswegen verpasste Abols auch die Olympischen Spiele und die WM mit der lettischen Nationalmannschaft. Mittlerweile hat er sich von der Verletzung erholt.

Neben Stürmer Daniels Serkins und Verteidiger Rolands Nagils ist Abols bereits der dritte Lette beim SCB. Mit Sonny Milano (USA), Waltteri Merelä, Miro Aaltonen (beide Fin), Emil Bemström, Anton Lindholm (beid Sd) und Ian Mitchell (Ka) haben die Berner nun neun Ausländer im Kader.

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