DE
FR
Abonnieren
«Dieses Gesicht habe ich von meinem Team noch nie gesehen»
2:04
Bayer nach Niederlage bedient:«Dieses Gesicht habe ich vom Team noch nie gesehen»

Der Meister in der Krise
Übertriebene Härte gegen ZSC-Trainer Bayer?

Der Meister-Trainer steht im Durchzug. Auch, weil er Schweizer ist und nicht nach den üblichen Mechanismen der Trainersuche zu seinem Job kam?
Publiziert: 12:26 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Steht im Durchzug: ZSC-Trainer Marco Bayer.
Foto: Marusca Rezzonico/freshfocus

Darum gehts

  • Zürich steckt in Krise, Trainer Marco Bayer steht im Fokus
  • Interne Faktoren wie Glaubwürdigkeit und Autorität des Trainers sind entscheidend
  • Verletzungen und Formkrisen bei Ausländern beeinflussen die Ergebnisse
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_504.JPG
Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort

Der Meister Zürich steckt in einer Krise. Nichts Aussergewöhnliches eigentlich, nur eine mehr oder weniger branchenübliche Baisse im Oktober. Aber doch eine Situation, die man bei diesem Klub seit längerer Zeit nicht mehr kennt. Branchenüblich ist es auch, sportliche Krisen an den Trainern festzumachen. Oder kommt im Fall von Marco Bayer übertriebene Härte ins Spiel? Ist man mit Bayer zu kritisch, weil er nicht gesucht und gefunden, sondern «nur» vom Farmteam in Küsnacht nach Zürich befördert wurde, nachdem Marc Crawford aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden ist? Wird genug berücksichtigt, dass die teilweise diskreten Leistungen der Ausländer und ein paar Verletzungen Einfluss auf die Ergebnisse haben? Oder anders gefragt: Hätte zum Beispiel ein frisch aus Kanada verpflichteter Trainer gerade mehr Kredit? Würde man Argumenten wie Verletzungen und Formkrisen bei Ausländern dann mehr Gewicht verleihen? 

National League
Trainer Bayer holt zur Brandrede aus
Mit Video
Fertig lustig mit Bayer
ZSC-Coach holt zur Brandrede aus
Bern schiesst sich bei Ambri den Frust von der Seele
Round-up
ZSC verliert erneut
Bern schiesst sich bei Ambri den Frust von der Seele
Die sechs Problemzonen zu den sechs Pleiten
Schonfrist bald vorbei
Das sind die sechs Problemzonen bei den ZSC Lions
Jetzt startet Fritz in Rappi durch
Fritz startet in Rappi durch
Letzte Saison spielte er Senioren-Hockey in Kanada

Kein Artenschutz, keine besondere Schärfe

Grundsätzlich greifen bei Schweizer Trainern in einer Krise die üblichen Mechanismen. Kein Artenschutz, aber auch keine besondere Schärfe aufgrund der Herkunft. Bayer steht in der Öffentlichkeit im Durchzug, weil die Ergebnisse nicht den Erwartungen entsprechen. 

Wie gut sein Standing intern ist, ist eine andere Frage. Auch dafür spielt das Resultatbulletin eine Rolle, allerdings verfügt die sportliche Leitung dabei über weiterführende sachdienliche Hinweise: Wie steht es um die Glaubwürdigkeit des Trainers, wie ist es um seine Autorität gegenüber der Mannschaft bestellt? Verfügt er über das Rüstzeug, Einfluss auf diese Mannschaft auszuüben – oder ist er doch nur ein Stellvertreter, der in der letzten Saison eine gut geschmierte Maschine ohne Ölverlust über die Ziellinie gebracht hat? Falls intern bereits ein Urteil gesprochen wurde, ist es nur eine Frage der Zeit, bis Bayer mit seinem Latein am Ende ist. Übertriebene Härte? Nein. Das sind nur die Regeln des Spiels.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
18
35
49
2
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
18
14
39
3
EV Zug
EV Zug
19
7
34
4
Lausanne HC
Lausanne HC
19
19
34
5
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
18
13
32
6
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
18
-17
30
7
HC Lugano
HC Lugano
18
2
25
7
ZSC Lions
ZSC Lions
18
2
25
9
SCL Tigers
SCL Tigers
18
-3
24
10
EHC Biel
EHC Biel
17
4
23
11
EHC Kloten
EHC Kloten
19
-12
21
12
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
18
-19
19
13
SC Bern
SC Bern
17
-12
18
14
HC Ajoie
HC Ajoie
19
-33
8
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen