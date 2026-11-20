Eingefleischte Hockeyfans reisen mit ihren Mannschaften an die Auswärtsspiele. Doch wie viele Plätze hat es eigentlich in den Gästesektoren?

Das sind die Gästesektoren in der National League

Das sind die Gästesektoren in der National League

Darum gehts Der SCB bietet mit 900 die meisten Plätze für Gästefans

Rapperswil hat mit 700 das beste Verhältnis zur Stadiongrösse

In Genf finden mit 150 am wenigsten Gästefans Platz

Petar Djordjevic Redaktor Sport

1. Postfinance Arena

Der SCB hat mit einer Kapazität von 17'031 Zuschauern nicht nur das grösste Hockey-Stadion der Schweiz. Die Berner bieten auch die meisten Plätze für gegnerische Fans. Der Gästesektor der Mutzen umfasst 900 Stehplätze.

2. St. Gallen Kantonalbank Arena

Die Lakers haben mit einer Kapazität von 6100 nicht die grösste Spielstätte. Sind aber im Verhältnis am gastfreundlichsten. 700 gegnerische Fans finden Platz in der Rapperswiler Eishalle.

2. Swiss Arena

Der EHCK teilt sich den zweiten Platz mit den Lakers. Der Gästesektor am Schluefweg umfasst ebenfalls 700 Stehplätze. Mit einer Stadionkapazität von 7453 überlassen die Flughafenstädter im Verhältnis aber etwas weniger Plätze für die Gäste als die Lakers.

4. Swiss Life Arena

Wenn der ZSC zu Hause spielt und das Stadion ausverkauft ist, sorgen 12'000 Hockey-Fans für Stimmung. 500 davon feuern die Gäste an.

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5. VAT Arena

In Davos hat es im Gästesektor Platz für 350 Fans. Insgesamt passen 6547 Hockey-Begeisterte ins Stadion.

5. Cornèr Arena

Der HC Lugano teilt sich den fünften Rang mit den Bündnern. Auch der Gästesektor der Tessiner bietet Platz für 350 Fans. Bei einer Stadionkapazität von 6733 sind die Bianconeri im Verhältnis etwas weniger gastfreundlich.

6. Tissot Arena

Die Seeländer verpassen den fünften Rang nur knapp. In Biel hat es 325 Plätze im Gästesektor.

7. OYM Hall

Noch knapper verpassen die Zentralschweizer den sechsten Rang. Der Zuger Gästesektor bietet Platz für 320 Hockey-Fans.

8. Raiffeisen Arena

Das kleinste Stadion in der National League fasst insgesamt 5366 Fans. Davon werden bei Ajoie 250 Stehplätze den Gästen überlassen.

8. Emmental Versicherung Arena

Die Jurassier teilen sich den achten Rang mit den Tigers. Auch im Emmental fasst der Gästesektor 250 Fans. Mit einer Stadionkapazität von 6000 überlassen die Langnauer den Gästen im Verhältnis etwas weniger Plätze.

8. Gottardo Arena

Auch in Ambri hat es 250 Stehplätze für die Gäste. Bei einer Stadionkapazität von 6775 Plätzen ist das im Vergleich mit Ajoie und Langnau jedoch das schlechteste Verhältnis für die Auswärtsfans.

9. BCF Arena

Die Spielstätte des amtierenden Meisters bietet Platz für 9620 Fans. Davon gehören 200 den Gästen.

9. Vaudoise Arena

Lausanne teilt sich den neunten Rang mit Gottéron. 200 Gäste haben bei Lausanne Platz – bei einer Stadionkapazität von 9771.

10. Les Vernets

Am geizigsten sind die Genfer. Bei ausverkauftem Haus sorgen 7135 Hockeyfans für Stimmung. Davon feuern lediglich 150 Anhänger der Auswärtsmannschaft ihr Team an.

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