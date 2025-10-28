DE
FR
Abonnieren

Corvi nach Niederlage
«Wir waren grottenschlecht, das ist nicht akzeptabel»

Enzo Corvi spricht nach der klaren Niederlage gegen Genf über das Spiel.
Publiziert: 28.10.2025 um 23:17 Uhr
|
Aktualisiert: 28.10.2025 um 23:19 Uhr
Teilen
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 28. Oktober
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen