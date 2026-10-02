Das Derby gegen Servette hat Spuren hinterlassen. Erik Brännström wurde bei einem Check an der Schulter verletzt und wird zwischen sechs und acht Wochen ausfallen.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Ein herber Rückschlag für den Lausanne HC! Die Waadtländer müssen für längere Zeit auf Erik Brännström (27) verzichten. Der schwedische Verteidiger wurde im Derby vom Mittwoch gegen Servette an der Schulter getroffen. Der Skandinavier wurde im ersten Drittel vom Finnen Jesse Puljujärvi (28) gecheckt (ab 1:39 im Video oben), konnte die Partie aber trotzdem zu Ende spielen. Mehr noch: Er war es sogar, der den entscheidenden Penaltyschuss verwandelte und den Lausannern damit zwei Punkte bescherte. Der Übeltäter wurde von der Liga gesperrt.

Doch nun folgte das böse Erwachen. Die Kollision hat doch Spuren hinterlassen und Brännström wird für längere Zeit fehlen. Der beste Torschütze der Waadtländer fällt nämlich voraussichtlich für sechs bis acht Wochen aus.

Die Lausanner bleiben zu Beginn dieser Saison wahrlich nicht von Verletzungen verschont. Colin Miller (33), der im Sommer zum Team stiess, hat nach einer Gehirnerschütterung im letzten Testspiel gegen Sierre noch keine einzige Spielminute absolviert. Dasselbe gilt für Antti Suomela (32), der allerdings bald wieder zurückkehren dürfte. Auch die Verteidiger:Aurélien Marti (32) und Michael Fora (30) fehlen noch. Wie der Klub am Dienstag mitgeteilt hat, könnten die beiden nächste Woche zurückkehren.

Nur drei Ausländer sind fit

Für die Partie vom Freitagabend gegen Biel kann Lausanne somit nur auf drei ausländische Spieler zählen: Ahti Oksanen, Curtis Lazar und Drake Caggiula. Austin Czarnik (33) verletzte sich im ersten Saisonspiel an einem Finger und wurde ebenfalls für sechs bis acht Wochen als abwesend gemeldet.

Wird John Fust gezwungen sein, auf dem Transfermarkt aktiv zu werden? Der Sportdirektor, der für die Zusammenstellung der Verteidigung kritisiert wurde, kann sich zumindest damit trösten, dass er einige Optionen hat, um die Defensive umzustellen. Er weiss aber auch, dass es für Erik Brännström keinen Ersatz gibt, so stark wie der Schwede zuletzt spielte.

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