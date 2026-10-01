Für seinen Ellbogen-Check im Derby gegen Lausanne wird Servettes Jesse Puljujärvi gesperrt – zunächst einmal für ein Spiel.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Servettes Jesse Puljujärvi (28) wird wegen eines Checks gegen den Kopf von Lausannes Erik Brännström vorsorglich für ein Spiel gesperrt (ab 1:39 im Video oben).

Der Vorfall ereignete sich im Genfersee-Derby am Mittwoch, das die Waadtländer dank drei Treffern in den letzten drei Minuten noch ausglichen und am Ende im Penaltyschiessen mit 6:5 gewannen. Puljujärvi wurde in der 14. Minute vorzeitig unter die Dusche geschickt.

Die Liga hat ein Verfahren gegen den Genfer Topskorer (elf Punkte in acht Spielen) eröffnet. Ob nach dem Auswärtsspiel beim SCB am Freitag noch weitere Spielsperren hinzukommen, wird sich zeigen.

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