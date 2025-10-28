DE
Bei Schuss aus der Drehung
Hier verletzt sich EVZ-Liebling Martschini

Im ersten Drittel muss Lino Martschini vom Eis. Bei einem Schuss aus der Drehung hat sich der 32-Jährige verletzt
Publiziert: 28.10.2025 um 23:24 Uhr
Die Eishockey-Highlights vom 28. Oktober
