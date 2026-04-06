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Bayer nimmt Schiri in Arm
Offside-Entscheid bringt Riedi zum Kochen

Ein Offside-Entscheid bringt ZSC-Riedi zum Kochen. Trainer Bayer lächelt die Szene gekonnt weg und nimmt den Schiri während einer Diskussion in den Arm.
Publiziert: 22:26 Uhr
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