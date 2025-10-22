DE
Home
Sport
Eishockey
National League
National League: ZSC-Coach Bayer nach Niederlage bedient
Bayer nach Niederlage bedient
«Dieses Gesicht habe ich von meinem Team noch nie gesehen»
ZSC-Coach Marco Bayer spricht nach der Niederlage gegen Lugano über das Spiel und wirkt geschockt.
Publiziert: 07:42 Uhr
|
Aktualisiert: 07:53 Uhr
Die Eishockey-Highlights vom 21. Oktober
2:23
EHC Kloten – Genf 2:3 n.P.
Saarijärvi trifft als einziger im Penaltyschiessen
2:17
Fribourg-Gottéron – EV Zug 5:2
Rettung von EVZ-Senteler kommt zu spät
3:05
Lausanne – Lakers 2:1 n.V.
Larssons Schlittschuh beendet Rappis Siegesserie
2:02
HC Ajoie – SCL Tigers 2:1
Drei unnötige SCL-Strafen – Ajoie bedankt sich
2:55
HC Lugano – ZSC Lions 5:1
Aebischer injiziert den Zusammenbruch des ZSC
