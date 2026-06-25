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Auch sein Assistent bleibt
Tigers verlängern mit Cheftrainer Paterlini

Tigers-Cheftrainer Thierry Paterlini und sein Assistent Steve Hirschi verlängern ihre Verträge in Langnau.
Publiziert: 09:53 Uhr
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Aktualisiert: 10:02 Uhr
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Die SCL Tigers verlängern mit Cheftrainer Thierry Paterlini.
Foto: Pius Koller
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Die SCL Tigers verlängern mit ihrem Coaching-Team. Cheftrainer Thierry Paterlini (51) verlängert vorzeitig um zwei Jahre bis zum Ende der Saison 2028/29. Ebenfalls für die nächsten drei Spielzeiten unterschrieben hat Assistenztrainer Steve Hirschi (44), dessen Vertrag diesen Sommer ausgelaufen wäre. 

Paterlini und Hirschi stehen bei den Emmentalern seit Sommer 2022 an der Bande. In den vier Saisons führte das Duo den Klub einmal in den Playoff-Viertelfinal (24/25). 

«Ich bin stolz und dankbar, weiterhin Teil der SCL Tigers zu sein. Das Vertrauen, das mir die Führung und der Verwaltungsrat entgegenbringen, bedeutet mir sehr viel. Gemeinsam haben wir in den vergangenen Jahren eine starke Basis geschaffen. Darauf wollen wir aufbauen und die nächsten Entwicklungsschritte mit Überzeugung, Leidenschaft und täglicher Arbeit vorantreiben», wird Paterlini in einer Medienmitteilung zitiert. 

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