DE
FR
Abonnieren

Andrighetto bedient
«Müssen die dreckigen Tore suchen»

ZSC-Star Sven Andrighetto spricht im MySports-Interview nach dem Spiel über die NIederlage gegen den EV Zug.
Publiziert: 17.10.2025 um 23:19 Uhr
Teilen
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 17. Oktober
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen