1/6 Stets auf 180: Chris DiDomenico. Foto: Michela Locatelli/freshfocus

Dino Kessler Leiter Eishockey-Ressort

Im Nahkampf mit den Rapperswil-Jona Lakers muss Ambri die Statistik der Qualifikation ausblenden: Nur Ajoie (13) hat auswärts weniger Punkte geholt als die Lakers (18) – aber Ambri brachte es fertig, beide Heimspiele gegen die Lakers zu verlieren.

In Ambri wird man sagen: die Statistik vergessen? Mitnichten. Wir haben auswärts zweimal gegen die St. Galler gewonnen, und die Lakers (55) waren hinter Lausanne (60) und Zug (58) das drittbeste Heimteam der Liga.

Die vier Quali-Duelle wurden dreimal erst im Nachsitzen entschieden, den einzigen Sieg nach 60 Minuten landeten die Lakers in Ambri.

Im Chaos ist DiDo am besten

Und jetzt die Crux der Statistik in einer Gleichung, in der Ambris Chris DiDomenico (36) die Unbekannte ist: DiDomenico ist am besten, wenn das Chaos die Regie übernimmt. Chaos ist erkennbar, aber nicht erklärbar. DiDomenico geht vom Eis, wann er will und er spielt, wie er will. In einer Serie auf zwei Spiele kann er der X-Faktor sein – falls es den St. Gallern nicht gelingen sollte, den heissblütigen Kanadier über den Siedepunkt hinaus zu provozieren.

Mit dem Trio DiDomenico, Dominik Kubalik (29) und Philippe Maillet (32) verfügt Ambri zudem über die heisseste Sturmreihe der letzten Wochen, selbst wenn der Gegner im Angriff insgesamt ausgeglichener besetzt ist. In der Abwehr und auf der Torhüterposition liegen die Vorteile bei den Tessinern.

Ausserdem ist es für Ambri an der Zeit, nach drei gescheiterten Versuchen endlich einmal die Hürde der Play-Ins (oder Pre-Playoffs) zu überwinden.

Sieger: Ambri

Die bisherigen Pre-Playoff- und Play-In-Duelle Pre-Playoffs 2020/21 (Best of 3) Biel (7.) – SCRJ Lakers (10.) 1:2 n.V./1:3

(10.) 1:2 n.V./1:3 Davos (8.) – Bern (9.) 3:4 n.V./3:0/0:3 Pre-Playoffs 2021/22 (Best of 3) Lausanne (7.) – Ambri (10.) 1:2/2:1/5:1

(7.) – Ambri (10.) 1:2/2:1/5:1 Servette (8.) – Lugano (9.) 1:2/3:4 Pre-Playoffs 2022/23 (Best of 3) Fribourg – Lugano 1:2/0:2

1:2/0:2 Bern – Kloten 5:1/1:4/5:0 Play-Ins 2023/24 (Hin- und Rückspiel) Lugano (7.) – Ambri (8.) 4:4/3:1

(7.) – Ambri (8.) 4:4/3:1 Biel (9.) – Servette (10.) 3:2/2:2

